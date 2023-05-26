田代淳さん死去　元三井物産副社長

2023年5月26日 07時51分
　田代淳さん（たしろ・じゅん＝元三井物産副社長）１４日、病気のため死去、８３歳。東京都出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は妻伸子（のぶこ）さん。

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