野崎元治さん死去　元十八銀行＜現十八親和銀行＞頭取

2023年5月26日 07時52分
　野崎元治さん（のざき・げんじ＝元十八銀行＜現十八親和銀行＞頭取）２０日、老衰のため死去、９５歳。東京都出身。葬儀・告別式は近親者で執り行った。
　旧大蔵省（現財務省）を経て、９０年に十八銀行の頭取に就任。バブル経済崩壊後の経営を担った。その後は長崎商工会議所の会頭を務めた。

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