都議補選大田区選挙区（被選挙数二）が二十六日、告示され、元職二人、新人四人の計六人が立候補を届け出た。

投票は六月四日午前七時〜午後八時まで区内七十カ所で行われ、即日開票される。期日前投票は区役所本庁舎では五月二十七日から、十八カ所の特別出張所では二十八日から六月三日まで実施する。

二十五日現在の選挙人名簿登録者数は六十一万五千九百七十五人。補選は都議だった二人が区長選に出馬し、欠員が生じたことに伴う。（布施谷航）

◆都議補選大田区選挙区 立候補者（被選挙数２、届け出順）

奥本有里（おくもと・ゆり） ４６ 都新

会社役員（元）大田区議▽中大 国

鈴木章浩（すずき・あきひろ） ６０ 自元＜４＞

都議会党相談役（元）大田区議・会社役員▽青山学院大

細田純代（ほそだ・すみよ） ５２ 維新

精密機器製造会社代表（元）損保会社社員▽慶大

森愛（もり・あい） ４６ 無元＜２＞

（元）大田区議・レポーター▽専大

溝口晃一（みぞぐち・こういち） ５４ 無新

写真事務所代表▽産能大

原忠信（はら・ただのぶ） ７１ 諸新

個人タクシー事業者（元）陸上自衛官▽駒大



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