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須藤理恵さん（すどう・りえ＝お笑いコンビ「青空」の漫才師）２２日死去、４５歳。京都市出身。通...
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野崎元治さん死去 元十八銀行＜現十八親和銀行＞頭取
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5月26日
北村恭二さん死去 元大蔵省＜現財務省＞証券局長、元大阪証券取引所＜現大阪取引所＞理事長
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田代淳さん死去 元三井物産副社長
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ティナ・ターナーさん死去 ロックの女王「愛の魔力」 83歳
【ニューヨーク＝共同】米人気歌手で「ロックの女王」と呼ばれたティナ・ターナーさんが、スイス北部チュー...