和田久士さん死去　写真家

2023年5月27日 07時51分
　和田久士さん（わだ・ひさし＝写真家）２３日、大腸がんのため死去、７５歳。和歌山県出身。葬儀は親族と関係者で行う。喪主は長男湖人（うみと）さん。
　写真集「アメリカン・ハウス　その風土と伝統」で８６年度の木村伊兵衛写真賞受賞。

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