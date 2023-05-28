力投する阪神・才木＝甲子園
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体操男子で世界選手権（９～１０月・ベルギー）代表の橋本大輝（順大）が２８日、埼玉県の熊谷スポーツ文化...
5月28日
優勝の照ノ富士は１４勝１敗 霧馬４敗も大関昇進確実
大相撲夏場所千秋楽（２８日・両国国技館）４場所連続休場明けで１４日目に８度目の優勝を決めた横綱照ノ富...
スケボー堀米Ｖ、女子は上村 ストリートの新設大会最終日
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霧馬山の大関昇進が事実上決定 夏場所千秋楽、照ノ富士１４勝
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ソ５―９ロ（２８日） 佐々木朗が開幕４連勝
ロッテの佐々木朗が５日以来の登板で６回３安打２失点と踏ん張り、開幕４連勝。鋭い変化球を絡め、９三振を...
山下美夢有が２週連続優勝 女子ゴルフ最終日
リゾートトラスト・レディース最終日（２８日・静岡県グランディ浜名湖ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）首...