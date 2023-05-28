神４―１巨（２８日）　阪神が８連勝

2023年5月28日 17時15分 （共同通信）
　力投する阪神・才木＝甲子園

　力投する阪神・才木＝甲子園

　阪神が８連勝。才木は１０三振を奪い、八回途中まで３安打１失点で今季３勝目。湯浅が６セーブ目。打線は同点で迎えた七回に、ノイジーの適時打、大山の２点二塁打で３点を勝ち越した。巨人は打線が振るわず３連敗。

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