阪神が８連勝。才木は１０三振を奪い、八回途中まで３安打１失点で今季３勝目。湯浅が６セーブ目。打線は同点で迎えた七回に、ノイジーの適時打、大山の２点二塁打で３点を勝ち越した。巨人は打線が振るわず３連敗。

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