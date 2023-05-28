中１―３Ｄ（２８日）　大貫、好投で今季初勝利

2023年5月28日 17時20分 （共同通信）
　今季初勝利を挙げたＤｅＮＡ・大貫＝バンテリンドーム

　今季初勝利を挙げたＤｅＮＡ・大貫＝バンテリンドーム

　ＤｅＮＡが連敗を４で止めた。大貫は制球が良く、九回途中まで４安打１失点の好投で今季初勝利を挙げた。打線は五回に押し出し四球と関根の２点適時打で３点を挙げた。中日は４連勝ならず。高橋宏は五回に３失点と崩れ、６連敗。

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