楽３―２日（２８日）　楽天がサヨナラ勝ち

2023年5月28日 17時30分 （共同通信）
　１２回、代打でサヨナラ打を放ち、チームメートから祝福される楽天・岡島（中央）＝楽天モバイルパーク

　１２回、代打でサヨナラ打を放ち、チームメートから祝福される楽天・岡島（中央）＝楽天モバイルパーク

　楽天が今季３度目のサヨナラ勝ち。１―２の九回に小郷の犠飛で追い付くと、延長十二回１死二、三塁で代打岡島が左越えに適時打を放った。４番手の宋家豪が今季初白星。日本ハムは五回以降、無安打無得点でリードを守れなかった。

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