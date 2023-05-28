楽天が今季３度目のサヨナラ勝ち。１―２の九回に小郷の犠飛で追い付くと、延長十二回１死二、三塁で代打岡島が左越えに適時打を放った。４番手の宋家豪が今季初白星。日本ハムは五回以降、無安打無得点でリードを守れなかった。

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