上海３６度超、１５０年ぶり猛暑　江蘇省では豚５千頭死ぬ

2023年5月30日 20時55分 （共同通信）
　【上海共同】３０日付の中国上海市の英字紙、上海日報によると、同市で２９日午後、最高気温が３６・７度を記録した。５月としては直近１５０年で一番の猛暑だったとしている。
　一方、中国紙、北京青年報は動画アプリの公式アカウントで、中国東部、江蘇省南通市の養豚場で、豚５千頭が高温下で死んだと伝えた。夜間にブレーカーが落ちて空調が止まったことが原因とみられる。

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