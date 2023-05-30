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首脳会議で外交特権付与 南ア、プーチン氏に配慮か
【ナイロビ共同】南アフリカ政府は３０日、議長国として８月に開催する新興５カ国（ＢＲＩＣＳ）首脳会議に...
5月30日
中国宇宙船ドッキング 開発加速、米と張り合う
【酒泉共同】中国が北西部の酒泉衛星発射センターから打ち上げた有人宇宙船「神舟１６号」は３０日、中国独...
北朝鮮への核開発物資提供阻止を尹錫悦大統領が呼びかけ 海自など参加予定の海上訓練は悪天候で縮小
【ソウル＝上野実輝彦】韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）大統領は30日、済州島（チェジュド）で始まった大...
中国が有人宇宙船「神舟16号」打ち上げに成功 「天宮」へのドッキングも 宇宙開発で米国を猛追
【北京＝石井宏樹】中国は30日、北西部の酒泉衛星発射センターから有人宇宙船「神舟16号」を打...
軍事偵察衛星は「6月にすぐ発射」、北朝鮮が明言 米韓を非難し「自衛力強化」と強調
【ソウル＝木下大資】北朝鮮が打ち上げ準備を進める軍事偵察衛星1号機について、朝鮮中央通信は30日、「...
中国がアメリカとの国防トップ会談を拒否 米側が関係改善模索も折り合えず、李尚福氏への制裁がネックか
【ワシントン＝浅井俊典、北京＝石井宏樹】米国防総省は29日、米国が打診していたオースティン国防長官と...