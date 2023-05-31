【午前】８時１３分、官邸。２２分、中央防災会議。４１分、観光立国推進閣僚会議。９時２分、閣議。１７分、花粉症に関する関係閣僚会議。３９分、磯崎仁彦官房副長官。１１時１１分、全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）鳥取県本部の栗原隆政運営委員会会長らによるスイカの贈呈。平井伸治鳥取県知事、自民党の赤沢亮正衆院議員、舞立昇治参院議員同席。３１分、山口那津男公明党代表と与党党首会談。

【午後】０時５２分、国会。５４分、西村康稔経済産業相。１時、参院経済産業委員会。２時６分、官邸。２１分、玉城デニー沖縄県知事らによる「かりゆしウエア」の贈呈。松野博一官房長官、岡田直樹沖縄北方担当相同席。４６分、全国石油商業組合連合会の通常総会向けなどのビデオメッセージ収録。３時２３分、木原誠二官房副長官、村田隆内閣危機管理監、岡野正敬、高橋憲一両官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、大和太郎統合幕僚監部総括官。４時１分、滝沢内閣情報官。２１分、デジタル臨時行政調査会。５時４分、小倉将信男女共同参画担当相、内閣府の田和宏事務次官、岡田恵子男女共同参画局長。２１分、後藤茂之経済再生担当相、内閣官房全世代型社会保障構築本部事務局の山崎史郎総括事務局長、大島一博厚生労働事務次官、渡辺由美子こども家庭庁長官。６時５４分、東京・赤坂の日本料理店「津やま」。遠藤利明自民党総務会長と会食。９時２８分、公邸。



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