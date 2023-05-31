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大手電力７社、６月１日値上げ 沖縄、北陸は２千円超上昇
北海道、東北、東京、北陸、中国、四国、沖縄の大手電力７社は１日、家庭向け電気料金の抜本的な値上げを一...
6月1日
ＮＹ円、１３９円台後半
【ニューヨーク共同】３１日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時４０分現在、前日比０６銭円高ド...
5月31日
インド、ＧＤＰ７・２％増 ２２年度、高成長続く
【ニューデリー共同】インド政府は３１日、２０２２年度（２２年４月～２３年３月）の実質国内総生産（ＧＤ...
障害者の就職、２年連続増 ６・６％、厚労省２２年度調査
厚生労働省は３１日、２０２２年度にハローワークを通じて就職した障害者が、前年度比６・６％増の延べ１０...
トヨタ「水素ファクトリー」新設 ７月１３５０人体制で開発加速
トヨタ自動車は３１日、水素を使う燃料電池や水素関連商品を一手に担う専任組織「水素ファクトリー」を７月...
＜Q&A＞ChatGPTの国際ルール G7の議論どうなる？ 規制の考え方で各国に違い
「ChatGPT」に代表される生成AI（人工知能）について話し合う、先進7カ国（G7）の作業...