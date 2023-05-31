ＮＹ株、続落

2023年5月31日 23時17分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】３１日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続落して始まった。午前１０時現在は前日比２２６・６５ドル安の３万２８１６・１３ドルを付けた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は１・６２ポイント安の１万３０１５・８１。
　米連邦政府の債務上限に関する法案を巡り、３１日に予定されている議会採決の結果を見極めたいとの思惑から投資家が慎重姿勢を強め、売り注文が先行した。

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