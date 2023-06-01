【午前】７時３７分、官邸。報道各社のインタビュー。３９分、浜田靖一防衛相、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長、岡野正敬、高橋憲一両官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。５１分、秋葉国家安全保障局長。８時６分、国家安全保障会議。９時４３分、鈴木敦夫防衛事務次官。５９分、甘利明自民党経済安全保障推進本部長らから提言書受け取り。１０時１７分、甘利同党経済安保推進本部長。２１分、国場幸之助同党衆院議員。３９分、浜田防衛相、増田防衛省防衛政策局長。５６分、栗生俊一官房副長官、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官、市川外務省総合外交政策局長、防衛省の増田防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長。１１時１０分、秋葉国家安全保障局長。２３分、同党本部。沖縄物産展に出席し、あいさつ。パイナップルを試食。かりゆしウエアや缶ビールを購入。３７分、官邸。５０分、萩生田光一同党政調会長。

【午後】０時４２分、鈴木俊一財務相、加藤勝信厚生労働相、小倉将信こども政策担当相、後藤茂之経済再生担当相。５８分、茂木敏充同党幹事長。１時２６分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長、遠藤和也国際協力局長。２時１１分、東京・大手町の経団連会館。経団連定時総会に出席し、あいさつ。３４分、官邸。３７分、岡田直樹規制改革担当相、森昌文首相補佐官、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、林幸宏政策統括官。５９分、岡田直樹地方創生担当相、森首相補佐官、土生栄二内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長。３時１２分、藤井直樹国土交通事務次官。３１分、同党議員連盟「全国新幹線ネットワーク整備財源を考える会」の山本有二会長、四国新幹線整備促進期成会の佐伯勇人会長。磯崎官房副長官同席。４時２８分、東京・新橋の第一ホテル東京。宴会場「プリマヴェーラＩ」で全国商工会連合会通常総会懇親パーティーに出席し、あいさつ。４４分、官邸。５時２分、国と地方の協議の場。２５分、渡辺由美子こども家庭庁長官。６時、広島サミット県民会議の湯崎英彦、松井一実、池田晃治正副会長の表敬。２６分、東京・内幸町の帝国ホテル。宴会場「雅の間」で茂木友三郎キッコーマン名誉会長らと会食。８時１７分、公邸。



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