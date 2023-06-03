【午前】７時４９分、官邸。５０分、報道各社のインタビュー。５６分、食料安定供給・農林水産業基盤強化本部。８時１６分、閣議。３２分、民間資金等活用事業推進会議。５８分、物流の革新に関する関係閣僚会議。９時１６分、医療ＤＸ推進本部。３３分、森昌文首相補佐官。１０時２０分、中谷元・首相補佐官。４２分、デジタル田園都市国家構想実現会議。１１時２６分、超党派の「教育立国推進協議会」の下村博文会長から教育無償化に関する提言書受け取り。４１分、後藤田正純徳島県知事。

【午後】１時４０分、自民党中小企業・小規模事業者政策調査会の伊藤達也会長から提言書受け取り。５８分、丸本明マツダ社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）。２時３０分、西田昌司同党財政政策検討本部長から提言書受け取り。５２分、消費財企業の国際組織主催の会議「グローバル・サミット２０２３」向けビデオメッセージ収録。３時１５分、堀井巌同党外交部会長から外交力強化を求める決議書受け取り。２８分、井上信治同党環境・温暖化対策調査会長から生物多様性に関する提言書受け取り。５２分、額賀福志郎同党財政健全化推進本部長から報告書受け取り。４時８分、同党新しい資本主義実行本部の茂木敏充本部長代行から提言書受け取り。２２分、同党の「創薬力の強化育成に関するプロジェクトチーム」の橋本岳座長から提言書受け取り。４２分、井上信治同党衆院議員。５時、福本茂伸内閣官房拉致問題対策本部事務局長。３３分、日韓議員連盟の菅義偉会長、武田良太幹事長。５１分、後藤茂之新しい資本主義担当相、木原誠二官房副長官、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理。６時２０分、秋葉剛男国家安全保障局長。７時４分、公邸。



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