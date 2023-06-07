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水位上昇「何とか生き延びた」 州都ヘルソン、避難は大混乱
【ヘルソン共同】ウクライナ南部ヘルソン州にあるカホフカ水力発電所の巨大ダム決壊で、洪水に襲われた州都...
6月7日
ウクライナのダム決壊「侵攻の壊滅的結果」 国連安保理、各国がロシア非難
【ニューヨーク＝杉藤貴浩】国連安全保障理事会は6日午後（日本時間7日午前）、ウクライナ南部の巨大ダム...
ロシア外交官９人を追放へ フィンランド、諜報理由に
【ロンドン共同】フィンランド大統領府は６日、諜報任務に従事していたとして、首都ヘルシンキのロシア大使...
反トランプ急先鋒が出馬届け出 大統領選、クリスティー氏
【ワシントン共同】米東部ニュージャージー州のクリス・クリスティー前知事（６０）は６日、２０２４年大統...
欧米、ダム決壊でロシア責任追及 安保理、原因不明も非難応酬
【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は６日、ウクライナ南部の巨大ダム決壊に関する緊急公開会合を開い...
韓国、安保理の非常任理事国に ベラルーシは敗北
【ニューヨーク共同】国連総会は６日、安全保障理事会（１５カ国）の非常任理事国１０カ国のうち来年１月か...