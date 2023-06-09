「スナフキンズ」が優勝　ＮＨＫ上方漫才コンテスト

2023年6月9日 21時43分 （共同通信）
　ＮＨＫ上方漫才コンテストで優勝した「スナフキンズ」の松永ボディさん（左）と朝地亮介さん＝９日午後、大阪市中央区

　ＮＨＫ上方漫才コンテストで優勝した「スナフキンズ」の松永ボディさん（左）と朝地亮介さん＝９日午後、大阪市中央区

　第５３回ＮＨＫ上方漫才コンテストの本選が９日、大阪市中央区のＮＨＫ大阪ホールで開かれ、吉本興業所属の「スナフキンズ」（朝地亮介さん、松永ボディさん）が優勝した。準優勝は同社所属の「爛々」（萌々さんと大国麗さん）。
　同コンテストは結成１０年未満のコンビ、グループと芸歴１０年未満のお笑い芸人が対象。今回は１００組が予選に参加し、８組が本選に出場した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

文化の新着

記事一覧