【午前】７時５１分、官邸。５７分、外国人材の受け入れ・共生に関する関係閣僚会議。８時１５分、閣議。３６分、知的財産戦略本部。９時５８分、皇居。天皇皇后両陛下御結婚満３０年祝賀の記帳。１０時１２分、官邸。５４分、森昌文首相補佐官、国土交通省の藤井直樹事務次官、木村実国土政策局長、上原淳鉄道局長。

【午後】０時５７分、東京・大手町の読売新聞東京本社。渡辺恒雄読売新聞グループ本社代表取締役主筆と懇談。１時４９分、官邸。５３分、神道政治連盟の打田文博会長、同連盟国会議員懇談会の中曽根弘文会長ら。２時２０分、自民党「防衛関係費の財源検討に関する特命委員会」の萩生田光一委員長から提言書受け取り。３時２０分、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談。５１分、中森福代同党元衆院議員。４時４分、日本スタートアップ大賞表彰式に出席し、あいさつ。記念撮影。５時２分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。１６分、滝沢内閣情報官。１９分、斎藤健法相。３２分、秋葉国家安全保障局長。６時９分、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のアブドラ外相の表敬。３９分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。中国料理店「桃花林」で関口昌一自民党参院議員会長と会食。７時５９分、公邸。



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