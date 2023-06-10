米大リーグのブルージェイズは９日、元プロ野球日本ハムの救援右腕バースをメジャー出場の前提となる４０人枠から外したと発表した。事実上の戦力外となる。バースはインスタグラムにＬＧＢＴＱ（性的少数者）を否定する趣旨の投稿をして謝罪していた。

今季は２２試合の登板で勝ち負けなし、防御率４・９５だった。（共同）



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