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米大リーグ、ツインズのバルデリ監督は９日、右上腕部の張りで負傷者リスト（ＩＬ）入りしている前田健太に...
6月10日
女子やり投げの北口が優勝 陸上ＤＬ、三浦は日本新で２位
【パリ共同】陸上の世界最高峰シリーズ、ダイヤモンドリーグ（ＤＬ）第４戦は９日、パリで行われ、女子やり...
錦織、下部ツアーで復帰へ ２１年１０月以来の大会出場
【ニューヨーク共同】故障により２０２１年１０月を最後に試合から遠ざかっていた男子テニスの錦織圭（３３...
ジョコビッチ、ルードが決勝へ 全仏テニス第１３日
【パリ共同】テニスの全仏オープン第１３日は９日、パリのローランギャロスで行われ、男子シングルス準決勝...
3度の前十字靱帯断裂を克服し…けがに悩む「膝友」にエール サッカー女子、日テレ東京Vベレーザの村松智子
サッカー女子WEリーグの日テレ東京Vで主将を務める村松智子は、左右の膝で計3度の前十字靱帯（じんたい...
マンＣ、インテル最終調整 １１日未明に欧州ＣＬ決勝
【イスタンブール共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は１０日午後１０時（日本時間１１日午...