袁也淳が首位浮上　米男子ゴルフ第２日

2023年6月10日 13時31分 （共同通信）
　米男子ゴルフのＲＢＣカナダ・オープン第２ラウンドで、首位に浮上した中国の袁也淳＝トロント（ゲッティ＝共同）

　米男子ゴルフのＲＢＣカナダ・オープン第２ラウンドで、首位に浮上した中国の袁也淳＝トロント（ゲッティ＝共同）

　米男子ゴルフのＲＢＣカナダ・オープンは９日、トロントのオークデール・クラブ（パー７２）で第２ラウンドが行われ、５位で出た袁也淳（中国）が６７で回り、通算９アンダーの１３５で首位に浮上した。
　１打差の２位にアーロン・ライ、ティレル・ハットン（ともに英国）ら４人が続いた。日本勢は出場していない。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧