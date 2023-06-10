米男子ゴルフのＲＢＣカナダ・オープン第２ラウンドで、首位に浮上した中国の袁也淳＝トロント（ゲッティ＝共同）
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6月10日
１１日の予告先発
◇交流戦
日本ハム・北山―阪神・才木（エスコンフィールド北海道）
楽天・松井友―中日・高橋宏（楽天モ...
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