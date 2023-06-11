日０―１神（１１日）　阪神、１点守り切り連敗止める

2023年6月11日 17時26分 （共同通信）
　７回無失点で５勝目を挙げた阪神・才木＝エスコンフィールド

　７回無失点で５勝目を挙げた阪神・才木＝エスコンフィールド

　阪神が連敗を３で止めた。二回に渡辺諒の適時打で奪った１点を３投手で守り切った。才木が７回４安打で５勝目。岩崎が八回を封じ、九回は湯浅が抑えて８セーブ目を挙げた。日本ハムは三回、六回と２度のバント失敗が痛かった。

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