ロ６―５広（１１日）　ロッテが３０勝到達

2023年6月11日 17時56分 （共同通信）
　３回、先制の満塁本塁打を放ち、佐々木朗に迎えられるロッテ・山口＝ＺＯＺＯマリン

　３回、先制の満塁本塁打を放ち、佐々木朗に迎えられるロッテ・山口＝ＺＯＺＯマリン

　ロッテが３０勝到達。佐々木朗は７回２失点１０奪三振で５勝目、益田が１６セーブ目を挙げた。打線は三回に山口の５号満塁本塁打で先制、五回に角中の二塁打で２点を加えた。広島は九回、１点差に迫った後の１死満塁を生かせなかった。

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