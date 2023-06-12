侍ジャパン映画、２９日まで延長　上映館も追加

2023年6月12日 14時42分 （共同通信）
　ＷＢＣ２０２３年大会の優勝トロフィー（中央）

　ＷＢＣ２０２３年大会の優勝トロフィー（中央）

　ＮＰＢエンタープライズは１２日、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で優勝した日本代表「侍ジャパン」に密着したドキュメンタリー映画の上映期間を２９日まで延長すると発表した。当初は２日から３週間限定公開だった。
　上映館の追加も決まった。詳細は「野球日本代表　侍ジャパンオフィシャルサイト」で。

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