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米５月消費者物価４・０％上昇 １１カ月連続で伸び鈍化
【ワシントン共同】米労働省が１３日発表した５月の消費者物価指数は前年同月に比べて４・０％の上昇だった...
6月13日
島根の一畑百貨店が営業終了へ ネット販売、コロナ禍影響
島根県を地盤とする一畑百貨店（松江市）は１３日、来年１月１４日に営業を終了すると発表した。大型ショッ...
首相、最低賃金千円に意欲 「審議会でしっかり議論を」
岸田文雄首相は１３日の記者会見で、今年の最低賃金の見直しに関し、全国平均を現在の時給９６１円から千円...
＜Q＆A＞なぜマイナンバーに年金情報が誤登録されたの？
マイナンバーカード取得者向けのサイト「マイナポータル」で、他人の年金情報が表示、閲覧されるトラブルが...
防衛増税は延期の方向･･･世論の反発恐れ？衆院解散を念頭？ 財源のあてなく規模ありきの末に
政府は防衛費増額に伴う増税の実施時期を巡り、骨太方針に「2025年以降とすることも可能となるよう、柔...
大江戸温泉と湯快が統合へ 来春にも、施設は継続
温泉旅館などを運営する大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ（東京）と同業の湯快リゾート（京都市）が経営統...