【ニューヨーク共同】１３日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時４０分現在、前日比４４銭円高ドル安の１ドル＝１３９円１２～２２銭を付けた。ユーロは１ユーロ＝１・０８０６～１６ドル、１５０円４６～５６銭。

朝方発表された５月の米消費者物価指数で、前年同月と比べた伸び率が鈍化。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利上げを一時停止するとの観測が強まり、ドル売り円買いが優勢となった。



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