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仮想通貨米法人が従業員を解雇 バイナンス、訴訟費用膨張に備え
【ニューヨーク共同】暗号資産（仮想通貨）交換所大手バイナンスの米法人が従業員の一部を解雇したことが１...
6月16日
ＮＹ株一時５００ドル超上昇 終値４２８ドル高、景気楽観
【ニューヨーク共同】１５日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反発し、前日の終値と比べた上...
＜見つけて！お得な食材＞なすがお手頃 キャベツはやや高め
野菜は、なすやレタスが平年並みでお手頃です。キャベツは好天の続いた春に茨城・千葉などで出荷が前倒しで...
G7「伊勢志摩」舞台に脱炭素化に向けた移動の未来、観光振興を考える 16日から交通相会合
三重県志摩市で16日から「G7三重・伊勢志摩交通大臣会合」が開かれる。2016年にG7伊勢志...
トヨタＥＶ電池、経産省が補助へ １２００億円、経済安保の重要品
経済産業省が、トヨタ自動車が国内で計画する電気自動車（ＥＶ）用電池の投資に１２００億円程度を補助する...
エネオス、２４年電気新会社 石油需要減、収益の柱に
ＥＮＥＯＳ（エネオス）ホールディングスの斉藤猛社長（６０）は１５日までに共同通信のインタビューに応じ...