ＮＹ円、１４０円台前半

2023年6月16日 06時39分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】１５日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比２０銭円安ドル高の１ドル＝１４０円２５～３５銭を付けた。ユーロは１ユーロ＝１・０９４０～５０ドル、１５３円５４～６４銭。
　朝方は日米の金融政策を巡る方向性の違いが意識され、円売りドル買いが先行。その後、米長期金利が低下したことで円を買い戻す動きも出た。

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