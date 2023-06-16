【午前】９時４０分、官邸。１０時５７分、根本匠自民党岸田派事務総長。

【午後】２時１５分、宮元陸日台共栄首長連盟会長から要請書受け取り。３５分、自民党「シェルター議員連盟」の古屋圭司、塩谷立両共同代表から提言書受け取り。５１分、塩谷立同党安倍派会長代理。５５分、後藤茂之経済再生担当相、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、村瀬佳史、林幸宏両政策統括官。４時７分、米国のサリバン大統領補佐官の表敬。３１分、韓国の趙太庸国家安保室長の表敬。５３分、フィリピンのアニョ国家安全保障補佐官の表敬。６時１８分、報道各社のインタビュー。３０分、東京・麻布台の米沢牛専門店「雅山」。官邸職員の送別会。７時４４分、官邸。８時１５分、浜田靖一防衛相、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、岡野正敬、高橋憲一両官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長。３０分、国家安全保障会議。４５分、報道各社のインタビュー。４９分、公邸。



関連キーワード 首相の一日