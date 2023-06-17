岸田首相の一日 6月16日（金）
2023年6月17日 08時13分
【午前】８時４１分、官邸。４６分、犯罪対策閣僚会議。９時２分、閣議。１０時３１分、越智光夫広島大学長。４７分、鈴木敦夫防衛事務次官。１１時１０分、福本茂伸内閣官房拉致問題対策本部事務局長。５８分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。日本料理店「千羽鶴」で自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、松野博一官房長官と会食。
【午後】１時１５分、官邸。５４分、国会。２時２分、衆院本会議。４時８分、官邸。３０分、林芳正外相、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長、鯰博行経済局長。４１分、林外相、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森事務次官、船越アジア大洋州局長、鯰経済局長。５時８分、河野太郎デジタル相。４１分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。５１分、滝沢内閣情報官。６時１分、経済財政諮問会議・新しい資本主義実現会議の合同会議。４９分、報道各社のインタビュー。７時５分、東京・銀座のすし店「贔屓」。井沢吉幸セブン＆アイ・ホールディングス取締役、渥美直紀鹿島相談役、石塚邦雄伊藤忠商事取締役と会食。８時２６分、公邸。
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