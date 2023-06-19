ダイビング中の７人不明　沖縄県糸満市沖

2023年6月19日 14時15分 （共同通信）
　沖縄県糸満市

　沖縄県糸満市

　１９日午前１１時５０分ごろ、沖縄県糸満市沖の海で、ダイビング中の男女７人が行方不明になったと１１８番があった。第１１管区海上保安本部（那覇）がヘリコプターと巡視船で捜索している。
　１１管によると、ダイビング船から通報があった。７人のうち、２人はインストラクターという。現場はルカン礁と呼ばれるサンゴ礁付近。

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