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日産、「ホテルイメージ」の車 テレワーク、アウトドアに
日産自動車はデザイナーズホテルの内装をイメージした車「キャラバン ＭＹＲＯＯＭ（マイルーム）」を２０...
マック１８４店舗で値上げ ７月１９日から１０～９０円
日本マクドナルドは１９日、全国約３千店舗の６％に当たる１８４店舗で、７月１９日からセットメニューなど...
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新型コロナウイルス禍から平時への回帰が進む中、観光地では訪日客受け入れの再加速に向けた期待が高まって...
７カ月ぶりの円安ドル高水準 対ユーロは１５年ぶり安値
週明け１９日午前の外国為替市場で円安ドル高が進み、円相場は一時１ドル＝１４１円９７銭近辺と昨年１１月...
東証、午前終値は３万３７２４円 一進一退の展開
週明け１９日午前の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は、前週末１６日終値を挟んで一進一退の展開と...