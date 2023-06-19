東証大幅反落、終値は３３５円安　高値警戒で利益確定売り

2023年6月19日 15時34分 （共同通信）
　東京証券取引所

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　週明け１９日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は大幅反落した。朝方に一時、取引時間中としてバブル経済崩壊後の最高値を更新したが、高値警戒感から当面の利益を確定する売りが出て、次第に下げ幅を広げた。
　終値は前週末比３３５円６６銭安の３万３３７０円４２銭。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は９・８６ポイント安の２２９０・５０。出来高は約１３億１３６８万株だった。

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