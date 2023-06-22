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資格確認書、更新制限なし 保険証廃止で官房長官
松野博一官房長官は２２日の記者会見で、来年秋の健康保険証の廃止後、「マイナ保険証」を持たない人向けに...
6月22日
マイナンバー点検で総務省が会合 自治体支援策を検討
総務省は２２日、岸田文雄首相がマイナンバーを総点検すると表明したのを受け、松本剛明総務相をトップとす...
日英、インド太平洋で連携 林氏講演、安保協力強化
【ロンドン共同】林芳正外相は２１日午後（日本時間２２日未明）、ロンドンの英王立国際問題研究所（チャタ...
岸田首相の一日 6月21日（水）
【午前】１０時４分、官邸。１１時４５分、中本隆志自民党広島県連会長代理。
【午後】０時５４分...
通常国会が与党ペースに終始した要因は？ 野党なのに内閣不信任案に反対した「非常識」と「新たな野党像」
第211通常国会は21日、150日間の会期を終えて閉会した。政府が新たに提出した法案60本のうち、防...
日本製の武器で死者出る可能性も…輸出解禁に前のめり自民、慎重な公明 防衛装備移転三原則緩和へ論点整理
防衛装備品の輸出ルールを定めた「防衛装備移転三原則」の要件緩和に向けた自民、公明両党の与党協議が21...