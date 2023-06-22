首相あす沖縄訪問　戦没者追悼式に出席

2023年6月22日 12時36分 （共同通信）
　松野博一官房長官は２２日の記者会見で、岸田文雄首相が２３日に沖縄県を訪問し、沖縄全戦没者追悼式に出席すると発表した。太平洋戦争末期に激しい地上戦が行われたことを踏まえ「犠牲になった県民らに国を代表して哀悼の意を表し、平和な日本を守っていく誓いを改めて示す」と強調した。
　２３日は１９４５年に沖縄戦で旧日本軍の組織的戦闘が終結した日とされ、犠牲者を悼む「沖縄慰霊の日」となっている。

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