巨人の坂本勇人内野手が２４日、出場選手登録を外れた。２３日の広島戦（マツダスタジアム）の一回に内野安打を放った際の走塁で右太もも裏を痛めたとみられ、負傷交代していた。

原監督は２４日の広島戦後「最善を尽くして、早めに復帰してくれることを願うということ」と述べた。

坂本は今季ここまで６３試合出場で打率２割７分、１０本塁打、２８打点。



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