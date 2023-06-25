自民党の新藤義孝政調会長代行

自民党の新藤義孝政調会長代行は２５日のフジテレビ番組で、ロシアの民間軍事会社ワグネルの反乱に関する情勢を巡り、在留邦人の安全確保に向け政府に万全の対応を促す考えを示した。「事態に合わせて素早く動けるよう、政府に検討させたい」と述べた。

先進７カ国（Ｇ７）外相が２４日に電話会合を開催し、緊密に連携する方針を確認したことを踏まえ「必要な対策を取った」と強調した。



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