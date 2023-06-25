自民党の新藤義孝政調会長代行
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マイナ問題原因追及―自民 拙速と政府対応批判―立民
自民党の新藤義孝政調会長代行は２５日のＮＨＫ番組で、マイナンバーカードを巡り相次ぐトラブルについて「...
6月25日
Ｇ７男女担当相会合討議、栃木 雇用格差解消の課題共有
先進７カ国（Ｇ７）男女共同参画・女性活躍担当相会合は２５日、栃木県日光市で討議を実施した。雇用面での...
岸田首相の一日 6月24日（土）
【午前】９時４２分、東京・鍛冶町の「ヘア モード キクチ神田日銀通り店」。散髪。１１時４１分、公邸。...
＜政治まんが＞「帆をあげて支持率あげたいマイ難破」 佐藤正明傑作選「一笑両断」発売中
東京新聞では、基本的に毎週水曜日と日曜日の朝刊で、日本漫画家協会賞を受賞した漫画家・佐藤正明...
ジェンダー平等達成へ議論 栃木でＧ７男女相会合が開幕
先進７カ国（Ｇ７）の男女共同参画・女性活躍担当相会合が２４日、栃木県日光市で開幕した。２日間の日程。...
6月24日
志位氏「比例代表の躍進最優先」 次期衆院選の目標掲げる
共産党は２４日、第８回中央委員会総会を東京都内の党本部で開いた。志位和夫委員長は、次期衆院選の目標を...