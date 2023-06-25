阪神の佐藤輝が登録抹消　打撃不振で今季初

2023年6月25日 12時59分 （共同通信）
　阪神の佐藤輝明内野手

　阪神の佐藤輝明内野手

　阪神の佐藤輝が２５日、今季初めて出場選手登録を外れた。６月は打率１割７分９厘、８打点と打撃不振。前日２４日は先発を外れていた。

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