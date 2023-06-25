Ｄ５―３神（２５日）　ＤｅＮＡ、３連勝で首位

2023年6月25日 18時06分 （共同通信）
　７回途中、３失点で５勝目を挙げたＤｅＮＡ・バウアー＝横浜

　７回途中、３失点で５勝目を挙げたＤｅＮＡ・バウアー＝横浜

　ＤｅＮＡが３連勝で首位に浮上した。二回に伊藤の犠飛で先制。三回は佐野の適時打と牧の犠飛で突き放し、その後も効果的に加点した。バウアーが七回途中３失点で５勝目。阪神は５連敗で２位転落。才木が５回４失点と誤算だった。

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