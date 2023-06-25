ロ６―５日（２５日）　ロッテが競り勝つ

2023年6月25日 18時06分 （共同通信）
　８回ロッテ１死、岡が左中間に二者連続となる本塁打を放つ＝ＺＯＺＯマリン

　８回ロッテ１死、岡が左中間に二者連続となる本塁打を放つ＝ＺＯＺＯマリン

　ロッテが競り勝った。３―３の七回、四球と暴投、犠打による１死三塁で安田の二ゴロが本塁悪送球を誘って勝ち越し、八回は中村奨と岡が続けて本塁打。沢村が４勝目。日本ハムは九回に清宮が２ランを放ったが、届かなかった。

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