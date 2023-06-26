元財務官、大場智満さん死去　９４歳、「プラザ合意」演出

2023年6月26日 15時01分 （共同通信）
　２０１５年、取材に応じるプラザ合意当時、財務官だった大場智満氏＝東京都内

　２０１５年、取材に応じるプラザ合意当時、財務官だった大場智満氏＝東京都内

　日米欧の先進５カ国の財務相がドル高是正で協調した「プラザ合意」をお膳立てし、国際金融分野で内外に知られた元大蔵省（現財務省）財務官の大場智満（おおば・ともみつ）さんが５月１１日、心筋梗塞のため死去した。９４歳。東京都出身。葬儀・告別式は近親者で行った。

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