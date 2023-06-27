【全国映画トップ10】リトル・マーメイド3週連続

2023年6月27日 14時19分
　映画「リトル・マーメイド」より＜©2023 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.＞

　映画「リトル・マーメイド」より＜©2023 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.＞

（６月２３～２５日・興行通信社調べの観客動員数、２番目の数字は前週の順位）
（１）（１）リトル・マーメイド
（２）（３）ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー
（３）（２）スパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバース
（４）（―）青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない
（５）（５）憧れを超えた侍たち世界一への記録
（６）（６）怪物
（７）（９）劇場版アイドリッシュセブン　ＬＩＶＥ　４ｂｉｔ　ＢＥＹＯＮＤ　ＴＨＥ　ＰＥＲｉＯＤ
（８）（―）大名倒産
（９）（７）ワイルド・スピードファイヤーブースト
（１０）（４）ザ・フラッシュ
【コメント】４位「青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない」は鴨志田一の人気ライトノベル「青春ブタ野郎」シリーズが原作の劇場版アニメ続編。

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