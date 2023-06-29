関連キーワード
１８歳女性殺害疑い、男逮捕 交際巡り警察対応も、横浜
２９日午前１０時１５分ごろ、横浜市鶴見区のマンション付近で、同区の大学１年冨永紗菜さん（１８）が刃物...
6月29日
バッテリー、ごみ分別誤りで出火 リチウムイオン製、注意呼びかけ
製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）は２９日、リチウムイオンバッテリー（ＬＩＢ）製品が不燃ごみやプラスチ...
神宮外苑再開発に「疑問と怒り」 東京地裁弁論で原告
国立競技場などのスポーツ施設が集まる東京・明治神宮外苑で計画されている再開発事業を巡り、周辺住民ら約...
元陸自隊員３人、無罪主張 五ノ井さん性被害事件、福島地裁
陸上自衛官だった五ノ井里奈さん（２３）が郡山駐屯地（福島県）に在籍時、上司から性暴力を受けたとされる...
横浜で１８歳女性刺され死亡 「待ち伏せした」と男
２９日午前１０時過ぎ、横浜市鶴見区のマンション付近で１０代の女性が刃物で刺され倒れているのが見つかり...
男性巡査をきょう在宅起訴、沖縄 高校生失明、業過傷害罪
沖縄県沖縄市で２０２２年１月、バイクの男子高校生＝当時（１７）＝に、沖縄署に勤務していた男性巡査の警...