４歳娘を暴行死疑いで逮捕　津の４２歳女

2023年6月29日 14時34分 （共同通信）
　４歳の娘に暴行して死なせたとして、三重県警は２９日、傷害致死の疑いで、津市、工員中林りゑ子容疑者（４２）を逮捕した。
　逮捕容疑は５月２２日ごろ、自宅で娘を転倒させるなどして死なせた疑い。死因は急性硬膜下血腫だった。

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