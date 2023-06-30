関一雄さん死去　山口大名誉教授、国語学

2023年6月30日 07時05分
　関一雄さん（せき・かずお＝山口大名誉教授、国語学）１９日、老衰のため死去、８９歳。東京都出身。葬儀・告別式は近親者のみで執り行った。喪主は長男周（あまね）さん。

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