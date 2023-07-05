【午前】９時３１分、自民党本部。３２分、党役員会。４７分、関口昌一同党参院議員会長。５４分、官邸。１０時１分、閣議。３６分、宮沢洋一同党税制調査会長。１１時２５分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。４１分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、中込正志欧州局長。

【午後】０時１４分、東京・本郷の東大安田講堂。１７分、ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長らと懇談。３５分、シンポジウム「生成ＡＩが切り拓く未来と日本の展望」であいさつ、質疑応答。１時１８分、官邸。４２分、シュワブ世界経済フォーラム会長の表敬。２時２分、五條堀孝アブドラ国王科学技術大特別栄誉教授。上川陽子同党幹事長代理同席。３時、自民党本部。１分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。４９分、官邸。４時１４分、グロッシ国際原子力機関（ＩＡＥＡ）事務局長から東京電力福島第一原発処理水の安全性に関する報告書受け取り。林芳正外相、西村康稔経済産業相同席。５時２分、秋葉国家安全保障局長、原和也内閣情報官。１７分、原内閣情報官。６時６分、斉藤鉄夫国土交通相、国交省の国土審議会の永野毅会長から国土形成計画案の報告。４４分、報道各社のインタビュー。５４分、東京・赤坂の日本料理店「赤坂梢」。元宿仁同党本部事務総長と会食。９時３０分、公邸。



関連キーワード 首相の一日