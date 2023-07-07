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夏まゆみさん（なつ・まゆみ＝ダンスプロデューサー）６月２１日、がんのため死去、６１歳。神奈川...
7月7日
ロシアの攻撃でウクライナの女性作家・アメリナさん死去 戦争犯罪記録活動
【キーウ＝共同】ウクライナ東部ドネツク州クラマトルスクで六月下旬にあったロシア軍のミサイル攻...
7月6日
萩尾千里さん死去 元関西経済同友会常任幹事・事務局長、元新聞記者、元大阪国際会議場社長
萩尾千里さん（はぎお・せんり＝元関西経済同友会常任幹事・事務局長、元新聞記者、元大阪国際会議場社長）...
中野重勝さん死去 元日本通運副社長
中野重勝さん（なかの・しげかつ＝元日本通運副社長）３日、急性硬膜下血腫のため死去、８５歳。東京都出身...
真山誠太郎さん死去 浪曲師
真山誠太郎さん（まやま・せいたろう＝浪曲師、本名田口徳二＝たぐち・とくじ）１日、肺がんのため死去、７...
寺西昭子さん死去 ピアニスト、桐朋学園大名誉教授
寺西昭子さん（てらにし・あきこ＝ピアニスト、桐朋学園大名誉教授）６月２０日、老衰のため死去、９６歳。...
7月4日