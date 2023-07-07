大成浩さん死去　彫刻家、元東京造形大教授

2023年7月7日 07時11分
　大成浩さん（おおなり・ひろし＝彫刻家、元東京造形大教授）６月２５日、病気のため死去、８３歳。富山県出身。葬儀は近親者で行った。喪主は妻栄子（えいこ）さん。
　「風」と「蜃気楼（しんきろう）」をテーマに石の彫刻作品を制作。国内外の彫刻展で活躍した。東京都八王子市や岐阜県関ケ原町で、海外からも彫刻家を招いて公開制作などを行った彫刻シンポジウムでは、アートディレクターを務めた。

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