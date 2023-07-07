【午前】９時１５分、官邸。１０時、経済産業省の飯田祐二、多田明弘新旧事務次官、保坂伸、平井裕秀新旧経産審議官、村瀬佳史新資源エネルギー庁長官、須藤治、角野然生新旧中小企業庁長官、松沢裕、小野洋新旧環境省地球環境審議官、防衛省の鈴木敦夫事務次官、増田和夫次期事務次官、岡真臣防衛審議官、芹沢清次期防衛審議官、防衛装備庁の土本英樹長官、深沢雅貴次期長官と省庁ごとに面会。１１時５８分、東京都新宿区の堺屋太一記念東京芸術大学美術愛住館。「堺屋コレクション展」を鑑賞。故堺屋太一氏の妻池口史子さん、日比野克彦東京芸術大学長、山本有二元農相同行。

【午後】０時４３分、官邸。２時、秋葉剛男国家安全保障局長。１３分、磯崎仁彦官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田重夫外務審議官、中込正志欧州局長、鯰博行経済局長。４１分、秋葉国家安全保障局長。３時７分、消費財業界団体「ザ・コンシューマー・グッズ・フォーラム」の松川剛日本・アジア太平洋地域ゼネラルマネジャー。４時４０分、中泉松司元自民党参院議員。５時２０分、産経新聞のインタビュー。６時９分、トルコのエルドアン大統領と電話会談。３８分、公邸。



関連キーワード 首相の一日