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電動キックボードで転倒か 男性意識不明、北海道
７日午後３時１０分ごろ、北海道東川町西町の路上で「倒れている人がいる」と通行人が１１９番した。道警旭...
7月7日
PFAS漏れを米軍から知った時期は「答えられない」と浜田防衛相 基地立ち入り調査も明言せず
米軍横田基地（東京都福生市など）で2010～12年に有機フッ素化合物（PFAS＝ピーファス）...
固定直前に橋桁落下か、静岡 調整中にミスの可能性
静岡市清水区の工事現場で橋桁が落下し、作業員２人が死亡した事故が、橋桁を橋脚に固定させる直前に起きた...
コロナ感染、前週比１・１８倍 ４６都道府県で拡大、沖縄は突出
厚生労働省は７日、全国約５千の定点医療機関から６月２６日～７月２日に報告された新型コロナウイルスの新...
数学五輪１１２カ国・地域の俊英 千葉・幕張メッセで開幕
世界各国の数学に秀でた高校生らが難問に挑む国際数学オリンピック（ＩＭＯ）の開会式が７日、千葉市の幕張...
「旧統一教会と関係した自民議員が復権している」と危機感 全国弁連が解散命令の早期請求を訴える
旧統一教会の高額献金問題などに取り組む全国霊感商法対策弁護士連絡会（全国弁連）が7日、安倍晋...