北陸新幹線が一時見合わせ　異音感知、金沢―上越妙高

2023年7月7日 22時08分 （共同通信）
　７日午後７時４０分ごろ、金沢発東京行きの北陸新幹線はくたか５７６号が富山―黒部宇奈月温泉間を走行中、異常音を感知したため停止した。金沢―上越妙高間の上下線で運転を見合わせたが、安全を確認し、午後９時１０分に運転を再開した。
　ＪＲ西日本金沢支社によると、上下線で最大７６分の遅れが出た。異常音の原因は不明という。

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