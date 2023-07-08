【午前】８時５９分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。宴会場「芙蓉の間」で東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）・先進７カ国（Ｇ７）法相特別対話開会式に出席し、あいさつ。９時１９分、官邸。２８分、西村康稔経済産業相、岡田直樹万博相、清水真人国土交通政務官、栗生俊一官房副長官、森昌文首相補佐官、飯田祐二経産事務次官、国交省の和田信貴事務次官、塩見英之不動産・建設経済局長。１０時２分、閣議。３０分、秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長。１１時２５分、木原誠二官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田重夫外務審議官、長岡寛介中東アフリカ局長、保坂伸経産審議官。

【午後】０時２分、政府与党連絡会議。３時５分、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田外務審議官、中込正志欧州局長。５９分、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田外務審議官、船越健裕アジア大洋州局長、神田真人財務官、保坂経産審議官。５時１分、秋葉国家安全保障局長、原内閣情報官。１７分、原内閣情報官。６時４分、報道各社のインタビュー。１５分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。日本料理店「水簾」で令和国民会議（令和臨調）共同代表の茂木友三郎キッコーマン名誉会長、佐々木毅元東大学長らと会食。木原官房副長官同席。８時１８分、公邸。



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