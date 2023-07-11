【午前】９時３８分、官邸。１０時、青木一彦自民党参院議員。２１分、木原誠二官房副長官、金融庁の栗田照久長官、堀本善雄政策立案総括審議官。５３分、磯崎仁彦官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の山田重夫、小野啓一両外務審議官、中込正志欧州局長、鯰博行経済局長、神田真人財務官、小川良介農林水産審議官、保坂伸経済産業審議官、岡真臣防衛審議官。１１時４５分、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田、小野両外務審議官、中込欧州局長、鯰経済局長、保坂経産審議官。

【午後】１時３５分、木原、磯崎、栗生俊一各官房副長官、村田隆内閣危機管理監、高橋謙司内閣府政策統括官、広瀬昌由国土交通省水管理・国土保全局長、大林正典気象庁長官。２時、米投資ファンド「コールバーグ・クラビス・ロバーツ」（ＫＫＲ）のジョー・ベイ共同最高経営責任者（ＣＥＯ）。３７分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、海部篤軍縮不拡散・科学部長、船越健裕アジア大洋州局長。５９分、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田外務審議官、長岡寛介中東アフリカ局長。３時２１分、木原官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田外務審議官、長岡中東アフリカ局長、神田財務官、小川農水審議官、保坂経産審議官、岡防衛審議官。５時４分、原和也内閣情報官。３４分、松野博一、木原、磯崎、栗生正副官房長官、谷公一防災担当相、村田内閣危機管理監、高橋内閣府政策統括官、広瀬国交省水管理・国土保全局長、大林気象庁長官。５０分、三木谷浩史新経済連盟代表理事。６時２４分、報道各社のインタビュー。３６分、東京・六本木の「ステーキハウスハマ 六本木本店」。自民党の世耕弘成参院幹事長、野上浩太郎参院国対委員長と会食。９時５分、公邸。



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