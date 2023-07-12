１万３４８０人に緊急安全確保　福岡県久留米市、土砂災害の恐れ

2023年7月12日 13時07分 （共同通信）
　福岡県久留米市は１２日、大雨により土砂災害が発生する危険性が高まったとして、土砂災害警戒区域の５７６２世帯、計１万３４８０人を対象に警戒レベルが最も高い「緊急安全確保」を発表した。
　久留米市田主丸町では１０日に土砂災害が起き、多数の住宅と住民が巻き込まれて１人が死亡、５人が重軽傷を負った。

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