福岡県久留米市は１２日、大雨により土砂災害が発生する危険性が高まったとして、土砂災害警戒区域の５７６２世帯、計１万３４８０人を対象に警戒レベルが最も高い「緊急安全確保」を発表した。

久留米市田主丸町では１０日に土砂災害が起き、多数の住宅と住民が巻き込まれて１人が死亡、５人が重軽傷を負った。



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