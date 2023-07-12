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振り袖汚した男に実刑、北九州 ２０歳記念式典で女性２人被害
１月に開かれた「北九州市二十歳の記念式典」に出席した女性２人の振り袖に墨汁のような黒い液体をかけたと...
7月12日
東電の適格性、再確認を指示 柏崎刈羽原発巡り規制委
原子力規制委員会は１２日、テロ対策不備で事実上の運転禁止命令を出した東京電力柏崎刈羽原発（新潟県）に...
浸水、とっさの判断で患者２階へ 外来診療中断、病院「対応限界」
九州北部の大雨で、福岡県久留米市の田主丸中央病院は１０日朝、１階が３０センチほど床上浸水する被害に見...
仮想通貨発行巡り詐欺容疑 １億５千万円、男３人逮捕
新規の暗号資産（仮想通貨）発行への出資名目で、美術品販売会社から１億５千万円を詐取したとして、警視庁...
「業過致死罪で起訴を」 ウィシュマさん遺族が要望
名古屋出入国在留管理局の施設で２０２１年３月、収容中だったスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさん...
旧統一教会問題 被害者が「早く解散命令請求を」と涙の訴え 沈滞ムード打破へ野党ヒアリング
立憲民主党などの野党は11日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の問題を巡るヒアリングを国会内で開い...