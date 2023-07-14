金沢翔子さんがともいき大使に　神奈川県の共生社会PR

2023年7月14日 07時12分
首藤副知事（右）から任命状を受け取る金沢さん＝県庁で

首藤副知事（右）から任命状を受け取る金沢さん＝県庁で

　神奈川県は十三日、ダウン症の書家・金沢翔子さんを「ともに生きる社会かながわ応援大使～ともいき大使」に任命した。共生社会を目指す県の取り組みをＰＲする役割を担う。
　同日、県庁を訪れた金沢さんは、首藤健治副知事から任命状を受け取った。首藤副知事は「大使としてますます活躍し、ともに生きる社会の実現に協力してほしい」と話した。金沢さんは「頑張ります」と笑顔を見せた。（志村彰太）

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