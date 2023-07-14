首藤副知事（右）から任命状を受け取る金沢さん＝県庁で
関連キーワード
現金引き出し、クレカ決済「記憶なし」 歓楽街の横浜・福富町 客引きで酔客被害急増
神奈川県内有数の歓楽街・横浜市中区福富町付近で、客引きから店に連れ込まれた男性が酔って記憶を失ってい...
7月14日
横浜市水道局 国際貢献50年 アフガンの農地づくりに必要 籾井さんがペシャワール 会の活動報告
アフガニスタンでかんがい用水路を建設するなどの支援を続けている非政府組織（ＮＧＯ）「ペシャワ...
葉山町制100周年記念 ロゴマークとキャッチフレーズ 6案から選んで
神奈川県葉山町は、２０２５年１月に迎える町制施行１００周年を記念して制作するロゴマークとキャッチフレ...
＜新型コロナ＞8週連続増加 新規感染2709人 3～9日
神奈川県衛生研究所は十三日、定点観測による三～九日の新型コロナウイルス感染者数は二千七百九人と、八週...
共産・井坂氏が繰り上げ当選 神奈川県議会
神奈川県選挙管理委員会は十三日、横須賀市選挙区選出の竹内英明県議＝自民党＝が六月二十日に死去したこと...
大師 3回戦突破ならず＜高校野球・神奈川＞
第１０５回全国高校野球選手権神奈川大会は十三日、県内９球場で３回戦１６試合が行われた。大和市...