ＥＵ輸入規制の撤廃は８月３日　原発事故後、日本産食品に課す

2023年7月14日 12時18分 （共同通信）
　野村哲郎農相

　野村哲郎農相

　野村哲郎農相は１４日の閣議後記者会見で、欧州連合（ＥＵ）が東京電力福島第１原発事故後に日本産食品に課してきた輸入規制の撤廃は、８月３日から実施されると発表し、「（日本産食品が安全だという）科学的根拠がきちっと証明されたことの査証となる」と述べた。
　松野博一官房長官も閣議後記者会見で「被災地の復興を後押しするもので、わが国として高く評価し歓迎する」と述べた。

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