ＮＹ円、１３８円台後半

2023年7月14日 21時55分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】１４日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時４０分現在、前日比７９銭円安ドル高の１ドル＝１３８円８０～９０銭を付けた。ユーロは１ユーロ＝１・１２０７～１７ドル、１５５円６３～７３銭。
　東京市場で一時円高が進んだ反動で、持ち高調整の円売りドル買いが先行した。

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