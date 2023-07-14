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ＮＹ株、続伸
【ニューヨーク共同】１４日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続伸して始まった。午前１０時...
7月14日
少子化対策は金額なし容認 来年度予算要求、特別枠も
政府は１４日、２０２４年度予算の概算要求基準で、少子化対策の予算は金額を示さない「事項要求」を認める...
日銀、物価見通し上方修正の公算 ２３年度２％台も
日銀が２７、２８日に開く金融政策決定会合で、２０２３年度の物価上昇率の見通しを上方修正する公算が大き...
電力カルテル、５社に改善命令 経産省、再発防止策の提出要求
経済産業省は１４日、大手電力４グループが電力販売でカルテルを結んだとされる問題で、中部電力の小売子会...
中小企業の4割以上が人手不足 一部は景気回復を実感…でも「人件費払う余裕がない」 城南信金・東京新聞アンケート
景気の先行きに明るさが見えてきた一方、コロナ禍前の売り上げまで回復していない業種も目立つ—。...
マツダ、２７年に初の専用ＥＶ 社長表明、本格導入に先行
マツダの毛籠勝弘社長兼最高経営責任者＝ＣＥＯ＝（６２）が１４日、東京都内で共同通信などのインタビュー...