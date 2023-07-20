ＮＹ円、１３９円台後半

2023年7月20日 06時33分 （共同通信）
　ドル紙幣（ロイター＝共同）

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　【ニューヨーク共同】１９日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比８２銭円安ドル高の１ドル＝１３９円６２～７２銭を付けた。ユーロは１ユーロ＝１・１１９６～１２０６ドル、１５６円４５～５５銭。
　日銀の植田和男総裁の発言を受けて大規模な金融緩和政策の修正観測が後退し、円売りドル買いが優勢となった。

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