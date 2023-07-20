（１８日）＝現地時間

【午後】カタール・ドーハのホテル「シェラトン・グランド・ドーハ」で経済ミッション参加企業と懇談。政府専用機でハマド国際空港を出発。

（１９日）＝日本時間

【午前】１１時１５分、中東３カ国歴訪を終え、政府専用機で羽田空港。５７分、皇居。帰国の記帳。

【午後】０時１４分、公邸。１時４分、官邸。報道各社のインタビュー。３５分、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、岡野正敬、高橋憲一両官房副長官補、原和也内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、加野幸司防衛省防衛政策局長。４８分、松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官、村田内閣危機管理監、高橋謙司内閣府政策統括官、広瀬昌由国土交通省水管理・国土保全局長、森隆志気象庁気象防災監。３時２２分、林芳正外相、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の海部篤軍縮不拡散・科学部長、船越健裕アジア大洋州局長。４時２８分、自民党本部。３０分、同党の都道府県議会議員初当選研修会に出席し、講演。５時９分、茂木敏充同党幹事長。３３分、東京・築地の築地本願寺。浄土真宗本願寺派総長就退任祝賀慰労会に出席し、あいさつ。６時５分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。宴会場「鳳凰」で同党の都道府県議会議員初当選研修会の懇親会に出席。記念撮影。４１分、東京・丸の内のパレスホテル東京。日本料理店「和田倉」で萩生田光一同党政調会長と会食。８時５６分、公邸。



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