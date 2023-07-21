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「キム」襲撃時イヤホンで指示か 千葉事件、実行役と通話
広域強盗事件のうち、１月に千葉県大網白里市のリサイクルショップで起きた事件の指示役の一人として浮上し...
7月21日
コロナ、１医療機関で１０人超 ５類後初、西日本で拡大鮮明
厚生労働省は２１日、全国約５千の定点医療機関から１０～１６日の１週間に報告された新型コロナウイルスの...
元広島市議に「議員続けて」 参院選買収事件、特捜検事誘導か
河井克行元法相が実刑となった１９年の参院選広島選挙区の買収事件で、公選法違反（被買収）の罪に問われ、...
京王線刺傷、懲役２５年求刑 検察「社会的影響大きい」
２０２１年１０月、走行中の京王線特急電車で乗客をナイフで刺し、車両に火を付けたとして、殺人未遂や現住...
コロナ制限なしの「乾杯」 札幌でビアガーデン始まる
札幌の夏の風物詩「さっぽろ大通ビアガーデン」が２１日、市中心部の大通公園で始まった。昨年は新型コロナ...
銀河やブラックホール観測 ＪＡＸＡ来月打ち上げの衛星公開
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２１日、８月に打ち上げる予定のエックス線天文衛星ＸＲＩＳＭを種子島...