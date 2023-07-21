男子中学生が行方不明　遊泳中、津の海岸

2023年7月21日 17時32分 （共同通信）
　２１日午後１時３５分ごろ、津市津興の阿漕浦海岸で「子どもが溺れている」と目撃者から１１８番があった。四日市海上保安部によると、遊泳中の男子中学生（１４）が行方不明となり、消防などと捜索している。
　保安部によると、中高生８人で泳いでいた。

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