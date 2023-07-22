高校スポーツの夏の祭典、全国高校総合体育大会（インターハイ）は２２日、札幌市の北海きたえーるで秋篠宮ご夫妻出席のもと総合開会式が行われ、開幕した。北海道を中心に一部は山形、栃木、和歌山の各県も会場に８月２１日まで陸上、水泳、柔道をはじめ３０競技が行われ、２万８千人超の選手が参加する。

新型コロナウイルスの５類移行に伴い、４年ぶりの通常開催となる。



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